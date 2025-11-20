"Силовые машины" изготовили турбину ГТЭ-170 для Артемовской ТЭЦ-2

Она позволит значительно увеличить мощность энергосистемы Дальнего Востока и улучшить надежность снабжения потребителей теплом и электроэнергией, отметили в компании

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. "Силовые машины" изготовили турбину ГТЭ-170.1 для строительства Артемовской ТЭЦ-2 группы "Русгидро" в рамках государственной программы по развитию теплоэнергетики Дальнего Востока, говорится в сообщении компании.

Газовая турбина успешно прошла программу заводских контрольных испытаний. В ближайшее время установка будет отгружена и доставлена на новую станцию железнодорожным транспортом.

Проектная электрическая мощность Артемовской ТЭЦ-2 составляет 440 МВт, тепловая мощность - 456 Гкал/ч. Она позволит значительно увеличить мощность энергосистемы Дальнего Востока и улучшить надежность снабжения потребителей теплом и электроэнергией.

"Всего для строительства новой теплоэлектростанции будут поставлены две газовые турбины большой мощности ГТЭ-170.1. Компания также обеспечит шефмонтаж и шефналадку оборудования", - говорится в сообщении.

"Силовые машины" организовали серийное производство отечественных газовых турбин при поддержке Минпромторга России. Общий объем инвестиций компании в проект составляет 25 млрд руб., из них 6,9 млрд руб. субсидированы государством на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Мощность производства газовых турбин "Силовыми машинами" составляет 8 турбин в год. С 2029 года она достигнет 10. Параллельно компания ведет конструкторские работы по развитию линейки газовых турбин с последовательным повышением их мощности и КПД.