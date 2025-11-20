Эксперт Тенеков: агромониторинг ускорит темпы внедрения точного земледелия в РФ

Директор ООО "Агро-Софт" презентовал возможности одной из таких систем, которая позволяет производить автоматизированный отбор проб при помощи оборудованных автомобилей, интегрировать в систему результаты лабораторных исследований

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Низкий уровень исследованности сельскохозяйственных земель на предмет содержания элементов питания в почве сдерживает темпы внедрения точного земледелия в России, проблема решается за счет разработки автоматизированных систем агромониторинга. Об этом сообщил на площадке международой выставки "Югагро" директор ООО "Агро-Софт" Алексей Тенеков.

"В России внедряется точное земледелие массово. Проблемы при внедрении точного земледелия - первоначально, к сожалению, практически ни в одном хозяйстве нет хорошей базы по содержанию элементов питания почвы, нет досконального обследования полей, то есть соответствующего понимания того фундамента, с чем приходится сельхозпроизводителю работать, на основании чего он будет выстраивать свою стратегию по внесению удобрений и все технологии по выращиванию определенных структур", - сказал Тенеков.

Он пояснил, что ситуация влияет на принятие аграриями решений о потенциале полей: о том, какой из видов культур целесообразно выращивать, какие удобрения и в каком объеме вносить. По его словам, в современных реалиях цифровизации АПК трендом, способным решить данную задачу, является разработка систем агромониторинга.

Тенеков презентовал возможности одной из таких систем, которая позволяет производить автоматизированный отбор проб при помощи оборудованных автомобилей, интегрировать в систему результаты лабораторных исследований, зонировать сельхозугодия, производить автоматизированный расчет необходимого количества удобрений для получения планового урожая. За счет этого формируется конкретная норма внесения удобрений под каждую культуру в каждой зоне продуктивности на каждом поле. Все это снижает издержки на внесение удобрений и позволяет повышать урожайность.

Так, представитель группы Ctrl2GO Михаил Потанин, которая является разработчиком нескольких подобных систем, пояснил, что агромониторинг имеет большое значение не только для самих сельхозпроизводителей, но и для анализа ситуации на сельхозрынке. В частности: для госорганов с точки зрения контроля целевого использования сельхозземель, для кредитных организаций с точки зрения оценки участка как объекта залога, для агрострахования при проверке декларируемых данных для урегулирования убытков, для оценки потенциальной урожайности, затрат на введение в оборот, мелиорацию при заключении сделок на приобретение или аренду а также для анализа работы предприятий для повышения конкурентоспособности на рынке в части изучения опыта конкурентов.

Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции "ЮГАГРО". В мероприятии в 2025 году принимают участие более 600 компаний из 14 стран мира, среди которых Турция, Китай, Индия, Испания, Чехия и других. В рамках деловой программы запланировано проведение свыше 40 мероприятий, выставка будет проходить в течение четырех дней.