Первый международный беспилотный перелет из РФ пройдет в 2026 году в Белоруссию

Гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич сообщил премьеру Михаилу Мишустину о внедрении единой системы идентификации беспилотного транспорта на земле, воде и в воздухе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Первый международный беспилотный перелет из России планируется в первом квартале 2026 года в Белоруссию. Об этом рассказал генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич премьер-министру России Михаилу Мишустину в рамках обхода форума "Транспорт России - 2025", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В АО "ГЛОНАСС" отметили, что Райкевич также рассказал главе кабмина о внедрении единой системы идентификации беспилотного транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" в трех средах - на земле, воде и в воздухе. В 30 регионах систему уже протестировали.

"АО "ГЛОНАСС" совместно с Министерством транспорта, Министерством промышленности и торговли создает единую систему идентификации беспилотного транспорта, которая на одной платформе объединит и будет базисом для создания экосистемы беспилотных технологий в нашей стране", - отметил Райкевич.

Михаил Мишустин подчеркнул, что создание такой системы является шагом к формированию в России бесшовной отечественной экосистемы управления транспортными средствами и подчеркнул значимость движения к полному импортозамещению в программном обеспечении и инфраструктуре, уточнили в компании.

