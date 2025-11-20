АИР Татарстана: регионы могут объединяться для работы над ESG-проектами

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Регионы России имеют большие перспективы для совместной работы над крупными ESG-проектами. Такое мнение высказала руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина на ESG-конференции "Маршрут устойчивого развития".

"В мире есть много примеров, где страны объединялись ради того, чтобы сделать какие-то серьезные большие ESG-проекты. <...> У нас есть еще много резервов, потенциала для того, чтобы вместе, в кооперации это делать с другими субъектами Российской Федерации", - сказала Минуллина.

Как уточнила она ТАСС, одним из перспективных направлений является сотрудничество в рамках объединения "Волга - Янцзы". "Это может быть один из объединяющих факторов, где мы можем собраться и вместе выйти с какими-то инициативами. <...> У нас есть много инициатив в части прибрежных территорий, причальных стенок, благоустройства, инфраструктуры вдоль совместных маршрутов, которые мы могли бы выстраивать здесь. Они же могут быть связаны и с вопросами экологии", - сказала Минуллина.

Минуллина в рамках конференции также рассказала, что в Татарстане активно развивают экономику замкнутого цикла. В частности проводят экологичные госзакупки, занимаются переработкой и управлением отходов, поддерживают "зеленый" бизнес.

Также она напомнила, что Татарстан в этом году впервые занял первое место в рэнкинге прогресса российских регионов в достижении целей устойчивого развития ООН, подготовленном МГИМО. Ранее Минуллина сообщала, что Татарстан показывает рост продолжительности жизни, ведется работа по водоочистке, энергетическим инновациям, устойчивому городскому развитию и другим направлениям.