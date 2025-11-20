Продуктивность дойного стада на Кубани планируют увеличить до 12 тонн к 2030 году

Рост составит 15,3%, а абсолютный прирост - 1,6 тонны

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Продуктивность дойного стада в Краснодарском крае к 2030 году планируется увеличить до 12 тонн молока на одну корову, что на 15,3% выше текущего показателя, следует из сообщения министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

"Рассчитываем, что внедрение и применение передовых технологий, научное сопровождение всех хозяйств края позволит к 2030 году увеличить продуктивность дойного стада региона до 12 тонн молока на одну корову", - отметили в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в министерстве, на текущий момент продуктивность дойного стада достигла 10,4 тонны молока на одну корову. Таким образом, рост составит 15,3%, а абсолютный прирост - 1,6 тонны.

"Молочное животноводство и переработка молока остаются приоритетными направлениями для региона как гаранта продовольственной безопасности", - добавили в министерстве.

В крае активно внедряются современные технологии в молочном животноводстве. В учебном хозяйстве одного из аграрных вузов уже применяется метод геномной селекции и работает роботизированная система доения. Продуктивность дойного стада в этом хозяйстве в прошлом году составила 15,4 тонны молока на одну корову. Также в регионе ведется строительство эмбрионального центра, который будет производить до 10 тысяч эмбрионов в год.

При этом в министерстве напомнили, что в результате планируется выйти на производство не менее 2 млн 175 тыс. тонн молока ежегодно.