"Т-технологии" оценили прямой экономический эффект от ИИ

По данным директора по технологиям ИИ "Т-банка" Виктора Тарнавского, он составляет десятки миллиардов рублей в год

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. "Т-технологии", материнская компания "Т-банка", оценивает прямой экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта в своей операционной деятельности в десятки миллиардов рублей в год. Об этом сообщил директор по технологиям ИИ "Т-банка" Виктор Тарнавский на конференции AI Journey.

"Прямой экономический эффект от внедрения ИИ в операционной деятельности ежегодно составляет десятки миллиардов рублей, а косвенные эффекты значительно выше", - сказал он. По словам Тарнавского, в компании только учатся правильно измерять эффекты от внедрения технологий искусственного интеллекта и, соответственно, не все эффекты прямые и могут быть корректно посчитаны. "Один из неявных эффектов - в усилении сотрудников, искусственный интеллект помогает работникам быстрее решать свои задачи - от этого выигрывает вся компания", - заметил эксперт.

В этой связи он подчеркнул, что прямой экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в "Т-технологиях" достигается в сфере обслуживания клиентов, в кредитовании и антифрод-решениях. "Есть, например, системы по написанию кода, эти эффекты сложно оценивать в деньгах, но они явно полезны, например, у нас уже 30% кода пишется ИИ", - сказал Тарнавский. Он заметил, что таким образом люди начинают быстрее решать свои задачи. "Но так как работа сложная, работа разработчиков, работа аналитиков, и системы сейчас в основном работают в режиме ассистентов, то эффекты - это эффекты будущего дня, которые влияют на более быстрый рост компании", - добавил Тарнавский.

Он особо подчеркнул и тот факт, что компания не планирует сокращать штат разработчиков, а использует искусственный интеллект для ускорения работы собственных сотрудников.

Ранее материнская компания "Т-банка" "Т-технологии" отчиталась о том, что ее выручка за девять месяцев текущего года впервые в истории превысила 1 трлн рублей. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 69%, а за весь прошлый год "Т-технологии" получили 962 млрд рублей выручки. Операционная чистая прибыль "Т-технологий" за девять месяцев текущего года выросла на 43% - до 120 млрд рублей.