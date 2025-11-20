Ozon предупредил о росте цен на товары при запрете программ лояльности

В компании сообщили, что для людей это критично

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Стоимость товаров на маркетплейсе Ozon может вырасти из-за возможного введения запрета программ лояльности, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы. Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты, иначе сложно отследить злоупотребления.

"Предложение банков станет причиной повышения цен для 85 млн покупателей платформ, прежде всего в малых городах и селах, где живет более 50 млн человек и вне онлайна доступность товаров крайне невысокая. Цены однозначно вырастут, и для людей это критично", - сообщили в Ozon.

"Использование скидок, бонусов и программ лояльности - излюбленный инструмент банков, который они эксплуатируют крайне активно. Непонятно, почему, запретив его маркетплейсам, нужно значимо ухудшить жизнь десяткам миллионов жителей страны, а также сотням тысяч предпринимателей", - добавили в компании.