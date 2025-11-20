В Приморье ожидают рост турпотока после отмены виз для граждан КНР

Многие предприятия региона ориентируются на туристический продукт, отметил губернатор Олег Кожемяко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Приморского края ожидают существенный рост числа туристов в регион после отмены виз для граждан Китая. В этом году Приморье посетили 3,5 млн человек. Об этом сообщил журналистам губернатор региона, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Туризм" Олег Кожемяко на XXI съезде Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Туризм - это драйвер экономики нашего региона. И к 3,5 млн туристов, которые побывали в нашем Приморском крае, на следующий год прибавится [гостей] в силу того, что готовится указ президента о безвизовом режиме для жителей Китайской Народной Республики. Многие наши предприятия ориентируются на туристический продукт, делают уже базы более современные со всеми удобствами, что продлевает сезон нахождения туристов", - сказал Кожемяко.

Как глава комиссии Госсовета он отметил СМИ, что у России есть большой потенциал развития въездного туризма. "Мы видим, что сегодня 141 млн туристов въездных, которые посетили нашу страну. Это не предел, мы видим рост туристического продукта где-то в пределах 10-15% по каждому региону по различным направлениям", - сказал Кожемяко.

Как сообщил губернатор Калининградской области, руководитель подгруппы "Технологии в туризме" Алексей Беспрозванных, несмотря на все позитивные стороны и точки роста, регионам необходимо усилить работу в сфере цифровизации, в частности, перевести больше процессов в цифровой формат, запустить сервисы с ИИ, которые позволят составлять индивидуальные туристические маршруты, организовать доступ к отечественному ПО.

Безвизовый режим для граждан РФ, отправляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября. Президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном во Владивостоке в сентябре сообщил, что Россия также введет безвизовый режим для граждан КНР. 18 ноября президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия предпримет зеркальный шаг по отмене виз для туристов из Китая в ближайшее время.

XXI съезд Российского союза туриндустрии (РСТ) проходит 20 ноября в Национальном центре "Россия" в Москве. ТАСС выступает генеральным информационным партнером XXI съезда РСТ.