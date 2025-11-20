Тосненский механический завод поставит спецтехнику в страны БРИКС

Объем международной программы сотрудничества может составить 500 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Тосненский механический завод ("Томез"), производитель коммунальных и дорожных машин, а также машин для обслуживания аэродромов, будет поставлять свою продукцию в Индию, Бразилию и Иран. Соглашения о намерениях подписаны в рамках VII Международного муниципального форума стран БРИКС-2025 в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС руководитель проекта АО "Томез" Антон Селедцов.

"На форуме наш завод презентовал представителям деловых миссий стран БРИКС новые разработки в части специализированной техники по ремонту и содержанию дорог. Машины "Томез" спроектированы и собраны с применением инновационных технологий, при этом производство полностью локализовано. Подписанные соглашения еще раз показывают, что активное импортозамещение и разработка собственных технических решений способны вывести компанию на новый уровень развития", - сказал он.

Соглашения со странами БРИКС предполагают определение объема и спецификации необходимой коммунальной техники и ее модернизацию под условия каждой из стран - партнеров завода. По оценкам экспертов завода, объем международной программы сотрудничества может составить около 500 млн рублей.

"На международном рынке имеется дефицит специализированной техники, способной работать в экстремальных климатических и дорожных условиях. Поэтому интерес к нашим разработкам неудивителен. В странах со сложными природными и ландшафтными условиями ценится универсальная техника, способная работать автономно, простая в управлении и обслуживании. "Томез" специализируется на таких машинах", - отметил Селедцов.