В Госсовете предложили уточнить определение социального туризма в федеральном законе

Председатель подгруппы "Социальный туризм" Артур Парфенчиков отметил, что также необходимо разработать и ввести программу налогового вычета для предприятий, осуществляющих отдых и оздоровление детей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Развитие социального туризма требует уточнения его определения в федеральном законе "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" путем введения дополнительных критериев, отражающих социальные цели и целевую аудиторию. Об этом сообщил председатель подгруппы "Социальный туризм", глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

"В целях развития сферы социального туризма предлагается уточнить само определение социального туризма в федеральном законе "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" в части ввода дополнительных критериев, отражающих социальные цели и целевую аудиторию. Разработать единый межведомственный документ в формате концепции развития социального туризма с конкретизацией мер, полномочий и целевых групп, а также определением предлагаемых услуг", - сказал он на заседании профильной комиссии в рамках XXI съезда Российского союза туриндустрии (РСТ).

Парфенчиков отметил, что необходимо обратить внимание на разработку и введение программы налогового вычета для предприятий, осуществляющих отдых и оздоровление детей, и установить налоговые льготы для организаций, предоставляющих услуги социального туризма, а также разработать программу, направленную на реорганизацию действующих и запуск и реализацию замороженных объектов под организацию детского отдыха и оздоровления.

Председатель подгруппы обратил особое внимание на необходимость формирования программы доступности отдыха для участников СВО и их семей. Он отметил, что данный вопрос находится на стыке межведомственного взаимодействия и программ социального туризма. По его словам, его решение сбалансирует вопросы профилактики, реабилитации и укрепления здоровья.

Меры поддержки объектов детского отдыха и оздоровления

Парфенчиков отметил, что в рамках работы подгруппы поступили предложения о необходимости создания системы региональных муниципальных мер поддержки объектов детского отдыха и оздоровления на примере лучших региональных практик. "Важным является устранение разрозненных нормативных правовых актов, регламентирующих различные аспекты детского путешествия, которые приводят к противоречиям на практике и существенно тормозят развитие социального туризма. Необходимо устранить избыточные требования к организации детских туристических поездок. <...> Актуальным является вопрос о создании детского туристического сертификата, направленного на субсидирование один раз в год расходов на внутренние турпоездки, прежде всего, в приоритетные туристические территории, детей с 2 до 17 лет включительно, включая в них и транспортные расходы", - подчеркнул он.

XXI съезд РСТ проходит 20 ноября в Национальном центре "Россия" в Москве. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.