В Подмосковье запустили крупнейший в РФ центр изучения средств защиты растений

Инвестиции в проект составляют более 8 млрд рублей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Крупнейший в России научно-исследовательский центр для изучения средств защиты растений введен в эксплуатацию в Черноголовке, инвестиции в проект составляют более 8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

"Научно-исследовательский центр в сфере агротехнологий построили в городском округе Черноголовка. Объект получил разрешение на ввод в Главгосстройнадзоре Московской области. Здесь будут изучать способы борьбы с вредными растениями и насекомыми и разрабатывать инновационные способы увеличения урожая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объем инвестиций в создание центра превышает 8 млрд рублей. Застройщиком выступает АО "Фирма "Август" - отечественный производитель средств защиты растений для сельхозорганизаций и личных подсобных хозяйств.

Проект включает в себя все самые высокотехнологичные решения ведущих химических производств России и мира. В частности, здесь расположен отдельный корпус площадью 3 тыс. кв. м для размещения высокотехнологичного комплекса искусственного климата "Биотрон", оборудование которого позволяет воспроизводить климат любой географической зоны мира и круглый год выращивать растения для проведения исследований по широкому спектру научных направлений.

Как рассказали в ведомстве, строительство центра было начато в 2022 году.