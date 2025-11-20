Совет директоров "Фосагро" не дал рекомендацию по дивидендам

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Фосагро" не дал рекомендации по выплате промежуточных дивидендов, следует из сообщения компании.

Совет одобрил ход реализации ключевых инвестиционных проектов компании и рассмотрел информацию о финансовых результатах за девять месяцев 2025 года, включая промежуточную консолидированную финансовую отчетность по МСФО. Также совет отложил рассмотрение стратегии развития общества до 2030 года на одно из ближайших заседаний.

О рекомендациях по дивидендам в сообщении не сказано.

Ранее собрание акционеров "Фосагро" одобрило решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2025 года из расчета 273 рубля на одну обыкновенную акцию, что меньше озвученной в августе рекомендации в 387 рубля на акцию. В июне акционеры "Фосагро" не приняли решение о дивидендах за первый квартал. Совет директоров рекомендовал два варианта выплат - 201 рубль на акцию или 144 рубля на акцию.

Общая сумма дивидендов "Фосагро" за 2024 год составила 639 рублей на акцию - 309 рублей на акцию за первый квартал, 117 рублей по итогам первого полугодия, 126 рублей за девять месяцев и 87 рублей финальных.

Компания "Фосагро" в этом году сосредоточена на сокращении долговой нагрузки, при достижении соотношения чистый долг/EBITDA в размере 1 по сравнению с нынешними 1,4 может снизить темпы погашения и вернуться к более щедрым дивидендным выплатам, говорил бывший глава компании Михаил Рыбников.