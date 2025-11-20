В ГД внесли законопроект о запрете включать допоплату в оклад ниже МРОТ

Изменения предлагается внести в статью 133 Трудового кодекса РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Депутаты фракции КПРФ в Госдуме внесли на рассмотрение в палату парламента законопроект о запрете работодателям включать дополнительную оплату труда в основной оклад, если он меньше МРОТ. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в статью 133 Трудового кодекса Российской Федерации.

Согласно пояснительной записке, в последние несколько лет отмечаются регулярные злоупотребления работодателей, которые для экономии включают дополнительную оплату труда работников в основной оклад, чей размер ниже МРОТ. В качестве примера таких выплат приводятся дополнительные виды работ, не входящие в основные обязанности, в частности у учителей - это выплаты за классное руководство, проверку письменных работ и заведование учебными кабинетами.

В случае принятия закона работодатель не сможет включать в сумму зарплаты работника, размер которой не превышает МРОТ, повышенную оплату работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. Предлагаемая поправка позволит обеспечить выплату одновременно заработной платы и повышенной оплаты труда в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, а также дополнительной работы вне зависимости от основных трудовых функций.

"Данная норма позволит гарантировать работникам справедливую оплату труда и позволит избежать злоупотреблений со стороны работодателя и попыток эксплуатации наемных работников без оплаты их трудозатрат, а также сократит количество судебных споров благодаря установлению прозрачных правовых норм", - отмечается в записке.