Чистая прибыль "Фосагро" по МСФО за девять месяцев выросла на 47,6%

Она составила 95,7 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Фосагро" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2025 года увеличилась на 47,6%, до 95,7 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль - на 22%, до 89,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Свободный денежный поток за отчетный период вырос на 64%, до 59 млрд рублей. Показатель EBITDA за девять месяцев увеличился на 17,9% и составил 145,7 млрд рублей, скорректированная EBITDA составила 164,3 млрд рублей, что на 34,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Выручка компании за девять месяцев 2025 года выросла к уровню прошлого года на 19,1%, до 441,7 млрд рублей - в основном в связи с с увеличением объемов производства и реализации фосфорных и азотных удобрений на российском и международных рынках.

Чистый долг компании равнялся 254,5 млрд рублей, а соотношение чистого долга к показателю EBITDA на конец отчетного периода составило 1,28x. "Данный уровень показателя является комфортным для компании и позволяет ей не только обслуживать текущий долг, но и активно управлять структурой портфеля заимствований с точки зрения валют, сроков и процентных ставок", - говорится в сообщении.