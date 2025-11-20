"Фосагро" в III квартале нарастила продажи удобрений Индии более чем в 12 раз

Объем продаж вырос на 2,9%

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. "Фосагро" по итогам января - сентября 2025 года увеличила выпуск агрохимической продукции по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 4,3%, до 9,15 млн тонн, сообщила компания. Объем продаж вырос на 2,9%, до 9,4 млн тонн, при этом продажи в Индию возросли за девять месяцев почти в 2,5 раза, а за третий квартал - в 12 раз.

Продажи странам Африки за девять месяцев увеличились на 16,1%.

Используя сложившуюся благоприятную конъюнктуру, компания смогла перенаправить дополнительные объемы удобрений на рынок Индии и увеличила продажи в этом направлении за девять месяцев почти в 2,5 раза к уровню 2024 года. При этом объемы продаж в Индию в третьем квартале 2025 года выросли более чем в 12 раз к аналогичному периоду прошлого года, отмечается в сообщении.

Основной прирост производства агрохимической продукции компании пришелся на фосфорные удобрения (5,5%), объемы производства азотных удобрений увеличились на 1,9%.