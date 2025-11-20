Систему пресечения нарушений на организованных торгах хотят усовершенствовать

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Думу законопроект о совершенствовании системы противодействия злоупотреблениям на российских организованных торгах. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Документ предусматривает дополнительные меры против неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. Законопроект, в частности, актуализирует формулировки запретов и ограничений, исключая из определения инсайдерской информации такой ее критерий, как точность и конкретность. "Это предоставляет возможность квалифицировать инсайдерскую информацию, исходя из ее реального влияния на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, без формальной привязки к моменту ее фиксации в официальных документах, что повышает качество и оперативность ее защиты и соответствует зарубежному опыту", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предусматривается повышение вовлеченности участников рынка в противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации. В частности, вводятся обязанности: для физлиц, включенных в списки инсайдеров юрлиц, уведомлять такие юрлица о совершенных ими личных операциях с торгуемыми инструментами, в отношении которых они обладают инсайдерской информацией, а для ключевых инсайдеров эмитентов (например, членов органов управления эмитентов) также раскрывать обезличенную информацию о сделках с торгуемыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, и к которой они имеют доступ.

Для профучастников рынка ценных бумаг, иных юрлиц, являющихся участниками торгов, и эмитентов предлагается ввести контроль совершенных операций на предмет признаков неправомерного использования инсайдерской информации и уведомлять организатора торговли и (или) Банк России о результатах таких проверок. Для эмитентов вводится обязательное установление "закрытых периодов", то есть периодов времени, в течение которых совершение операций с ценными бумагами таких эмитентов, а также с финансовыми инструментами, цена которых от них зависит, для их инсайдеров-физических лиц, а также связанных с ними лиц запрещено и наказуемо.

ЦБ наделяется полномочиями устанавливать требования к системе внутреннего контроля по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации для всех юридических лиц, являющихся инсайдерами. ЦБ также получит возможность направлять юрлицам, являющимся инсайдерами, обязательные для исполнения предписания о необходимости включения ими сведений, соответствующих содержащимся в определении критериям инсайдерской информации, в собственные перечни такой информации.