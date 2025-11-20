На заседании Электроэнергетического совета СНГ обсудили перспективы сотрудничества с ШОС

Выступая в Душанбе, замгенсека содружества Денис Трефилов отметил, что Электроэнергетический совет - это "первый отраслевой орган, который на практике начинает выстраивать предметный диалог СНГ и ШОС".

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 20 ноября. /ТАСС/. Развитие взаимодействия Содружества Независимых государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в области энергетики стало одной из основных тем обсуждения на 67-м заседании Электроэнергетического совета СНГ, которое прошло в Душанбе.

В октябре главы государств СНГ приняли решение об учреждении формата сотрудничества "СНГ плюс" и предоставлении ШОС статуса наблюдателя при Содружестве. Выступая на заседании в Душанбе, замгенсека СНГ Денис Трефилов отметил, что Электроэнергетический совет - это "первый отраслевой орган, который на практике начинает выстраивать предметный диалог СНГ и ШОС".

По словам председателя исполнительного комитета совета Тараса Купчикова, стратегические документы по развитию топливно-энергетического комплекса стран СНГ и ШОС определяют схожие направления взаимодействия, развитие научно-технического сотрудничества, укрепление энергетической безопасности, эффективное использование природных ресурсов, реализацию экологически ориентированного экономического развития и создание кадрового потенциала. Он также представил предложения по организации взаимодействия между СНГ и ШОС до 2028 года.

Помимо этого, участники заседания, в том числе заместитель генсека ШОС Т. Р. Мидхун, выделили и другие направления сотрудничества двух объединений - взаимодействие в сфере инвестиций и технологий, локализацию производства оборудования, развитие межгосударственной энергетической инфраструктуры, объединение энергорынков, использование возобновляемых источников энергии и другие.

На заседании в Душанбе также приняли решение, что в следующий раз Электроэнергетический совет СНГ соберется в апреле 2026 года в Казани в рамках международного форума "Энергопром".