Чернышенко назвал туринфраструктуру в Тверской области одним из лучших примеров в РФ

Вице-премьер напомнил, что укрепление здоровья - национальная цель

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Максим Блинов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на встрече с врио губернатора Тверской области Виталием Королевым назвал регион одним из лучших примеров в стране по созданию туристической инфраструктуры на основе государственного и частного партнерства. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

"Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области Виталием Королевым. Стороны обсудили развитие туризма, образования, молодежной политики и спорта в регионе. <…> Вице-премьер подчеркнул, что Тверская область - один из лучших примеров в стране по созданию туринфраструктуры на основе государственного и частного партнерства", - говорится в сообщении.

Также вице-премьер отметил, что вторая очередь тверского курорта "Завидово" демонстрирует, как господдержка с применением льготных кредитов развивает конкурентоспособную туристическую экосистему регионов.

"В Тверской области с 2017 года количество туристов, посетивших регион, выросло в два раза, в этом году мы перешагнем рубеж в 3 млн туристов. Мы уже решили задачу, поставленную президентом Российской Федерации, по не менее чем 5-процентной доле туризма в валовом региональном продукте. Наш регион занимает первое место среди субъектов Российской Федерации с показателем 7,7%. Во многом это результат работы единственной в ЦФО особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Завидово", - сказал врио губернатора региона.

Стороны также обсудили развитие сферы образования. Чернышенко отметил, что новый кампус Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС) станет современной площадкой для практико-ориентированного обучения и будет решать вопрос кадрового обеспечения не только курорта в Тверской области, но и соседних регионов.

Вице-премьер напомнил, что укрепление здоровья - национальная цель, которую поставил президент России. К 2030 году 70% всех российских граждан должны быть вовлечены в регулярные занятия физкультурой и спортом. По итогам трех кварталов 2025 года более 10 тысяч жителей Тверской области выполнили нормативы комплекса ГТО на знаки отличия, добавили в пресс-службе правительства региона.