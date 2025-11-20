Посол Терехин: Россия и Эфиопия планируют расширить авиасообщение

Количество российских туристов, которые прибывают в Эфиопию, заметно выросло, отметил Евгений Терехин

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российская Федерация и Эфиопия рассматривают планы по дальнейшему наращиванию авиационного сообщения между странами ввиду высокой загрузки действующих рейсов. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин.

"Планы расширения и увеличения частотности есть. Вы, наверное, могли сами обратить внимание, что все рейсы, как у нас говорят, заполнены под завязку, поэтому потребность в наращивании числа рейсов имеется. <...> Мы видим, что количество российских туристов, которые прибывают сюда, заметно выросло", - отметил дипломат.

По словам Терехина, в настоящее время прямое авиасообщение между двумя государствами осуществляется шесть раз в неделю.

Дипломат также обратил внимание на растущую роль Эфиопии как крупного континентального авиационного хаба. "Отсюда можно добраться легко до любой точки континента и окрестностей, и многие туристы этим пользуются", - заключил Терехин.