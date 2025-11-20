Индекс Мосбиржи на вечерней торговой сессии превысил 2 700 пунктов впервые с 21 октября

Показатель увеличивался более чем на 2%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) в ходе вечерней торговой сессии демонстрировал рост более чем на 2% и превысил 2 700 пунктов впервые с 21 октября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 20:58 мск, индекс Мосбиржи рос на 2,29%, до 2 706,63 пунктов. К 21:04 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 690,14 пунктов (+1,67%).