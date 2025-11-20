Госсовет: запрет строительства на объектах культурного наследия тормозит туризм

Множество старинных усадеб в регионах интересны туристам, но нуждаются в разумной реконструкции и современных коммуникациях, считает руководитель подгруппы "Инфраструктура и инвестиции в индустрии туризма" Игорь Артамонов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Развитие культурно-познавательного туризма в России требует изменения правил по капитальному строительству на объектах культурного наследия: множество старинных усадеб в регионах РФ интересны туристам, но нуждаются в разумной реконструкции и современных коммуникациях. Такое мнение высказал губернатор Липецкой области, руководитель подгруппы "Инфраструктура и инвестиции в индустрии туризма" Игорь Артамонов.

"Культурно-познавательный туризм: Россия историческая страна, в которой большое количество усадеб, большое количество наследия культурного. Но наши сегодняшние нормативы не позволяют разумно, так сказать, реставрировать. <…> Запрет на любой капстрой в зоне охраны объектов культурного наследия. Сколько у нас объектов культурного наследия? Громадное количество. Представляют они интерес для туристов? Ответ "да". Все есть, но невозможно ни коммуникации [провести], ни парковки [построить] - никакого нового строительства", - сказал Артамонов на заседании комиссии Госсовета в рамках съезда Российского союза туриндустрии.

Он уточнил, что аналогичная ситуация наблюдается в природоохранных зонах, где также размещены памятники культурного наследия, в частности, старинные усадьбы. Множество регионов России, отметил губернатор, не позиционируются как туристические, но им есть, что показать, в частности, памятники архитектуры и самобытные фестивали.

Как добавил Артамонов, культурно-познавательный туризм еще остается точкой роста, которая требует изменений в законодательстве. Вместе с тем, все, связанное с морским, горным и бальнеологическим туризмом приносит доход и пользуется большим спросом. Окупаются гостиничные номера, растет число поездок по России - оно уже приближается к 140 млн в год.

XXI съезд Российского союза туриндустрии (РСТ) проходит 20 ноября в Национальном центре "Россия" в Москве.