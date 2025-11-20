Биткойн и Ethereum демонстрируют снижение

По состоянию на 21:12 мск биткойн замедлил снижение до $87,569 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Стоимость первых двух по капитализации криптовалют - биткойна и Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) - демонстрирует снижение, свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 21:02 мск биткойн снижался на 2,73% и находился на уровне $87,018 тыс. К 21:12 мск биткойн замедлил снижение до $87,569 тыс. (-2,18%).

По данным Binance на 21:02 мск, курс Ethereum снижался на 3,15%, до $2 824. К 21:12 мск криптовалюта замедлила снижение и находилась на уровне $2 846 (-2,53%).

По данным Coinmarketcap на 20 ноября, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $2,97 трлн, опускаясь ниже $3 трлн впервые с 8 мая 2025 года. Из них $1,737 трлн (58,3%) приходится на биткойн, $342,085 млрд (11,5%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 222 тыс. трейдеров на сумму $910,83 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн. Порядка $699,17 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $211,54 млн - на короткие. Из общего числа на биткойн пришлось около $371,32 млн, из которых около $328,44 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $42,89 млн - на короткие. Из общего числа на Ethereum пришлось около $235,06 млн, из которых около $209,7 млн ликвидаций пришлось на длинные позиции, $25,36 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже HTX в паре BTC-USDT стоимостью $30,91 млн.