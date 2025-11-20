Хуснуллин назвал сроки завершения работ по расширению трассы "Новороссия"

По мере появления финансирования открытие всех четырех полос планируют до 2030 года

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Завершить расширение трассы "Новороссия" до четырех полос планируется до 2030 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в кулуарах форума "Транспорт России".

"Мы пока планируем до 2030 года, но у нас есть вопросы с финансированием. Пока не хватает денег. Но мы из тех денег, которые у нас есть, плюс мы добавляем деньги со специального инфраструктурного проекта, с программы социально-экономического развития воссоединенных регионов. За счет этого мы считаем, что до 2030 года все это сделаем обязательно. Но некоторые участки мы сделаем с опережением", - отметил он.

Хуснуллин также рассказал, что три года назад посещал Мариуполь с целью осмотра строительства обхода города. "Это большой участок - 21 км. <…> Мы считаем, что мы в следующем году этот участок, основной ход запустим", - сказал вице-премьер.

Он также подчеркнул, что по мере появления необходимого финансирования планируется закончить расширение всей части Азовского кольца до 2030 года.

"По мере того, как будут деньги и физические возможности, конечно же, мы хотим до 2030 года закончить расширение всей части Азовского кольца на седьмом этапе - это 380 километров", - уточнил Хуснуллин.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.