"Авито" будет сотрудничать с российскими техкомпаниями в сфере ИИ

Компания развивает собственные ИИ-технологии более 10 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Компания "Авито" присоединилась к Альянсу в сфере искусственного интеллекта. Это позволит работать над прикладными стандартами применения ИИ, вопросами регулирования и этики, а также образовательными инициативами на рынке с крупными российскими техкомпаниями, сообщили в пресс-службе "Авито".

"Для "Авито" участие в Альянсе - возможность делиться накопленной экспертизой внедрения технологии в цифровые сервисы и учиться у коллег по отрасли. Мы создаем продукты, которыми ежедневно пользуются миллионы людей и предпринимателей, и такой масштаб требует технологий, которые работают предсказуемо, безопасно и стабильно", - рассказал управляющий директор по искусственному интеллекту "Авито" Андрей Рыбинцев, слова которого приводит пресс-служба.

В пресс-службе добавили, что компания развивает собственные ИИ-технологии более 10 лет. На платформе уже задействованы рекомендательные модели, компьютерное зрение и генеративные решения, которые улучшают поиск, модерацию и качество клиентского опыта. Ключевыми разработками "Авито" являются рекомендательные технологии нового поколения, семейство генеративных моделей A-Vibe и A-Vision и собственный R&D-центр. В ближайшее время на платформе появится интеллектуальный ассистент Ави.

По словам Рыбинцева, выложенные в открытый доступ модели A-Vibe и A-Vision, оптимизированные под русский язык, позитивно влияют на развитие инфраструктуры ИИ в России в целом. Участие в Альянсе поможет масштабировать этот опыт.

Российский Альянс в сфере искусственного интеллекта создан в 2019 году крупнейшими российскими технологическими компаниями. Его задача - развитие компетенции и внедрение ИИ в бизнесе, образовании и научных исследованиях, а также продвижение успешных практик.