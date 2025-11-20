США ввели санкции против компаний из нескольких стран за продажу иранской нефти

Госдеп внес в санкционные списки 17 организаций

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Власти США ввели ограничения в отношении юридических и физических лиц в ряде стран, а также судов, связанных, по данным американской стороны, с транспортировкой и продажей иранской нефти. Об этом говорится в письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготта.

"Госдепартамент вносит в санкционные списки 17 организаций, физических лиц и судов в нескольких странах, включая Индию, Панаму и Сейшельские Острова, которые связаны с продажей иранской нефти и нефтепродуктов, - отмечается в опубликованном в четверг документе. - Одновременно с этим Министерство финансов США вводит санкции в отношении 41 организации, физических лиц и судов и самолетов, ужесточая меры против экспорта Ираном нефти и нефтехимической продукции, а также нарушая финансовые потоки и торговлю, с помощью которых поддерживается вредоносная деятельность Ирана".

Американский Минфин уточнил, что США к настоящему времени ввели санкции в отношении уже более 170 судов, связанных с транспортировкой иранской нефти. Ведомство отметило, что новые санкции, в частности, затрагивают иранскую авиакомпанию Mahan Air, ее сотрудников и самолеты. Компания, по версии американской стороны, участвует в отправке оружия поддерживаемым Ираном формированиям на Ближнем Востоке. Включение в санкционный список означает, в частности, замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран. Документ нацелен, в частности, на недопущение получения исламской республикой ядерного оружия. Он предусматривает в том числе активизацию Вашингтоном усилий, направленных на сокращение экспорта иранской нефти.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

6 ноября американский лидер заявил, что Тегеран просит Вашингтон о снятии американских санкций. Он отметил тогда, что администрация США готова выслушать власти исламской республики. 14 ноября Трамп сообщил, что Тегеран стремится к договоренностям с Вашингтоном по ядерной программе.