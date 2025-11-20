"Известия": газомоторный транспорт могут освободить от выплаты утильсбора

Газета пишет, что Минэнерго поддерживает установление льгот для этого вида транспорта, по крайней мере временных

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российские власти обсуждают вопрос установления льгот для газомоторного транспорта в рамках выплаты утилизационного сбора. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на проект плана реализации Энергетической стратегии РФ на период до 2050 года.

"Минэнерго всецело поддерживает установление льгот для такого транспорта, хотя бы на определенный временной период. В обновленной энергетической стратегии зафиксированы достаточно амбициозные цели по увеличению потребления метана в качестве топлива", - отметили "Известиям" в ведомстве.

Там уточнили, что проект плановых мероприятий по реализации стратегии проходит процедуру согласования на межведомственном уровне. В проект, в том числе входят меры дополнительной поддержки газомоторного транспорта на федеральном и региональном уровнях, добавили в Минэнерго.

Ранее правительство утвердило новые правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, которые вступят в силу 1 декабря 2025 года. Базовая ставка утильсбора будет зависеть от типа и объема двигателя, а его мощность будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Для граждан, ввозящих в РФ автомобили мощностью до 160 л. с. для личного пользования, сохраняются льготные коэффициенты.