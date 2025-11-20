ЛДПР предлагает учитывать расходы семей на ипотеку при назначении соцпомощи

Гражданам, которые из-за ипотечных платежей фактически живут на грани прожиточного минимума, нужно предоставить помощь, отмечается в законопроекте

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, предлагающий учитывать расходы по ипотеке на единственное жилье при расчете дохода семьи для получения социальной помощи. Документ, направленный на заключение в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предусмотрены изменения в закон "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи". Так, предлагается при расчете дохода семьи или одиноко проживающего гражданина учитывать расходы на погашение обязательств по ипотечному кредиту, взятому на приобретение жилого дома или квартиры, являющихся единственными пригодными для постоянного проживания.

Как отметил в беседе с ТАСС Слуцкий, ипотечные платежи составляют значительную часть семейного бюджета, особенно для молодых семей с детьми, но при расчете среднедушевого дохода эти обязательства зачастую не учитываются. "В итоге миллионы людей, которые объективно живут на грани прожиточного минимума, формально выходят за рамки критериев и лишаются помощи, на которую, по-хорошему, обязаны иметь право", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что для большинства семей жилье является единственным крупным активом, за который приходится платить долгие годы, эти обязательные расходы напрямую определяют уровень жизни. По словам парламентария, законопроект позволит точнее определять право граждан на социальную поддержку и сделать систему более справедливой и ориентированной на нужды человека.