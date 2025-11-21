Товарооборот Японии и РФ в октябре вырос на 2,55%

Импорт из России за этот период снизился на 2,1%

ТОКИО, 21 ноября. /ТАСС/. Товарооборот России и Японии в октябре вырос на 2,55% по сравнению с тем же периодом 2024 года и составил 110,4 млрд иен (около $701,9 млн по текущему курсу). Это следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных японским Минфином статистических данных.

Импорт из РФ за этот период снизился на 2,1%, в то время как объем экспорта из Японии вырос на 13,7% в сравнении с прошлогодним периодом.

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в октябре оставался основной позицией - на него пришлось 58,9% от всего объема импорта из России. Поставки автомобилей и комплектующих к ним в свою очередь по-прежнему были ключевой позицией японского экспорта в РФ - 70,1% от общей доли в октябре.

Импорт из России

Япония в октябре снизила импорт СПГ из РФ на 2,4% по сравнению с тем же периодом 2024 года. При этом она, как и в прежние месяцы, не покупала российскую нефть, в отношении которой совместно со странами Группы семи введен потолок цен, за исключением поставок с "Сахалина-2", увязанных с поставками СПГ с этого проекта.

В октябре Япония нарастила импорт угля из РФ на 81,9%, цветных металлов - на 3,9%.

Среди заметных показателей - рост на 1 617,5% поставок зерновых из России. Однако, несмотря на столь ощутимый процентный рост, в количественном выражении объемы поставок зерновых из РФ остаются невысокими и составляют всего 0,1% от общего импорта Японии. В то же время поставки морепродуктов, на которые приходится 19,7% от всего японского импорта из РФ, в октябре выросли на 16,5%.

Экспорт в Россию

Япония в октябре увеличила поставки легковых автомобилей в Россию на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом она сократила экспорт в РФ запчастей и комплектующих на 22,9%, мотоциклов и гидроциклов - на 72,6%.

Япония в октябре увеличила поставки в Россию медицинских изделий на 23,5% - на эту позицию приходится 7,5% от всего японского экспорта в РФ. Она также увеличила поставки изделий из пластика в Россию на 119,3%.