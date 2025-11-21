В ГД выступают за периодическую базовую выплату всем родителям

Такую помощь нужно оказывать вне зависимости от доходов семьи, считает председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов

© Елена Афонина/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Улучшить социальную защиту семей с детьми возможно путем уточнения критериев нуждаемости, введения небольшой периодической базовой выплаты всем родителям вне зависимости от дохода, а также возвращения практики ежегодных тематических пособий. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

"За последние годы система поддержки семей изменилась довольно заметно. Раньше многие выплаты предоставлялись большинству семей по общему принципу, теперь же применяются единые критерии, где проверяется уровень доходов и наличие имущества. Формально идея заключалась в том, чтобы направлять помощь тем, кто действительно в ней нуждается. Но в реальности для многих семей это привело к снижению объемов выплат. Теперь, чтобы подтвердить право на пособие, нужно собрать внушительный пакет документов, пройти проверку и вписаться в строгие лимиты по доходу", - указал он. Даже небольшое превышение порога лишает семьи поддержки, и люди оказываются между двух систем: с одной стороны, они не бедные, с другой - не могут самостоятельно закрывать все расходы, связанные с воспитанием детей, полагает депутат.

Переход к универсальной модели с единым пособием упростил администрирование, но сократил разнообразие форм помощи, считает Гаврилов. "Раньше существовали отдельные выплаты к школе, рождению ребенка, по поддержке матерей-одиночек, многодетных, малообеспеченных, а также разовые компенсации на определенные нужды. Сейчас большинство этих программ поглощено единой выплатой, а реальные суммы часто не покрывают даже минимальных затрат семьи с ребенком. Особенно остро эта ситуация ощущается в регионах", - отметил парламентарий.

Чтобы избежать ослабления системы социальной защиты, стоит рассмотреть несколько направлений, предложил Гаврилов. "Во-первых, можно уточнить критерии нуждаемости, чтобы не исключать семьи, которые реально тратят большую часть дохода на детей, жилье и лечение. Во-вторых, полезно предусмотреть небольшую базовую выплату всем родителям с определенной периодичностью, независимо от дохода. В-третьих - важно вернуть практику ежегодных тематических пособий, которые помогают подготовить детей к школе или компенсировать сезонные расходы. А при обсуждении пенсионных изменений следует заранее публиковать прогнозы выплат и механизмы их индексации, чтобы граждане могли планировать свои ресурсы. Такие шаги не потребуют радикальных реформ, но помогут вернуть ощущение устойчивости и взаимной ответственности между обществом и государством", - считает Гаврилов.