Росавиация и Минтранс проведут совещание с грузовыми авиакомпаниями

Это нужно из-за проблем с воздушным флотом, отметил глава Росавиации Дмитрий Ядров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Росавиация совместно с Министерством транспорта РФ проведет совещание с грузовыми авиаперевозчиками из-за проблем, связанных с воздушным флотом. Об этом сообщил ТАСС глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Совместно с Минтрансом планируем провести совещание с грузоперевозчиками. Та проблематика, которую они на сегодня испытывают, связана с воздушными судами", - сказал он.

Ранее газета "Коммерсант" писала, что российские грузовые авиакомпании заявляют об угрозе полной остановки парка в ближайшие три-пять лет.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин заявлял, что министерство готово обсуждать меры поддержки для грузовых авиаперевозчиков при обнаружении проблем.