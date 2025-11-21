Калмыкия направит инфраструктурные кредиты на водоснабжение в Элисте

Деньги пойдут на постройку и реконструкцию объектов

Редакция сайта ТАСС

ЭЛИСТА, 21 ноября. /ТАСС/. Запуск механизма казначейских инфраструктурных кредитов (КИК) позволит Калмыкии до 2029 года построить и реконструировать объекты водоснабжения и водоотведения в северной части республиканского центра - Элисты. На эти цели направят 31 млн рублей, сообщили ТАСС в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики.

"На реализацию казначейских инфраструктурных кредитов в 2025-2028 годах в республике запланирована сумма 31 млн рублей. Она будет направлена на разработку проектно-сметной документации и на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения в северной части Элисты. В том числе 10 млн рублей - на проектирование", - сказали в министерстве.

Реализация инвестиционного проекта позволит улучшить качество жизни у 48 тыс. жителей Элисты и значительно снизит аварийность в системе водоснабжения и водоотведения, уточнили в министерстве.

Ранее со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина сообщалось, что в этом году запускается механизм казначейских инфраструктурных кредитов, его применят для обновления инженерно-коммунальной инфраструктуры в восьми регионах Южного федерального округа. В ЮФО благодаря инфраструктурным бюджетным и специальным казначейским кредитам реализуют социально значимые проекты. Так, с 2022 года применение этих механизмов способствовало вводу порядка 3 млн кв. м жилья и привлечению более 315 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Сопровождать проекты будет Фонд развития территорий.