УЗГА: самолет УТС-800 на Dubai Airshow хвалили за российские комлектующие

Возможности нового самолета заинтересовали представителей из стран Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Европы, отметила Екатерина Згировская

ДУБАЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Представители делегаций силовых ведомств и промышленных предприятий из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы проявили большой интерес к новому российскому учебно-тренировочному самолету УТС-800 и хвалили Россию за то, что все компоненты машины отечественного производства. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (АО "УЗГА") Екатерина Згировская.

"Делегации силовых ведомств и представители промышленных предприятий из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и даже Европы на Dubai Airshow 2025 интересовались возможностями нового российского учебно-тренировочного самолета УТС-800. <…> Наибольший интерес вызывал факт, что в нем все российское, иностранцы даже хвалили Россию за то, что мы все можем делать сами. Гости экспозиции интересовались летно-техническими характеристиками, возможностью выполнять акробатические полеты, установкой вооружения, катапультными креслами и адаптивной стеклянной кабиной", - рассказала Згировская.

Она отметила, что одним из наиболее актуальных вопросов со стороны потенциальных заказчиков является статус проекта - серийность, испытания. "Некоторые представители иностранной промышленности сравнивали УТС-800 с аналогами, которые разрабатываются в их странах", - добавила официальный представитель АО "УЗГА".

Згировская сообщила, что также интерес у иностранцев вызвал экспортный разведывательно-ударный беспилотник "Форпост-РЭ". "По проекту БПЛА "Форпост-РЭ" гости экспозиции интересовались полезными нагрузками, включая радары, и возможностями их конвертации. Особое внимание уделялось тому, что беспилотник на сегодняшний день полностью российский, а от первоначально локализованного израильского Searcher II не осталось ничего, кроме обводов", - сказала она.

Уральский завод гражданской авиации (АО "УЗГА" Свердловского регионального отделения Союзмаш России) впервые на Dubai Airshow 2025 демонстрировал УТС-800 и "Форпост-РЭ". Образцы были представлены на объединенной российской экспозиции в виде макетов.

Выставка в Дубае проходит с 17 по 21 ноября.