Нижний Новгород стал лидером по динамике торговли в осенние распродажи

На втором и третьем местах оказались Владивосток и Москва, говорится в совместном исследовании сервиса "Работа.ру" и финтех-компании ЮMoney

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Самая высокая динамика продаж в период ноябрьских распродаж 2025 года среди российских городов зафиксирована в Нижнем Новгороде, где число покупок выросло более чем в два раза в годовом сравнении. На втором месте оказался Владивосток, где количество покупок увеличилось на 49%, говорится в совместном исследовании сервиса "Работа.ру" и финтех-компании ЮMoney (текст есть у ТАСС).

"По-настоящему удивил Нижний Новгород, где с 27 октября по 16 ноября совокупное число покупок выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а оборот - на 97%. На втором месте по динамике оказался Владивосток: количество покупок там увеличилось на 49%, а оборот - на 23%. Москва, несмотря на свой столичный статус, заняла лишь третье место с ростом числа транзакций на 28%. Замыкают пятерку лидеров Казань (+27%) и Екатеринбург (+10%)", - отмечается в исследовании.

По данным аналитиков, в Нижнем Новгороде драйверами роста стали автомобильные запчасти, количество покупок которых увеличилось на 88%, а также косметика - рост на 89%. Во Владивостоке в период скидок наблюдался всплеск интереса к саморазвитию и здоровью: число покупок биологически активных добавок выросло вдвое, а оплаты образовательных курсов - в три раза. Москвичи же использовали скидки для решения бытовых вопросов - например, спрос на услуги химчисток увеличился на 29%, а средний чек в этой категории вырос на 33%, до 8 739 рублей.

При этом лучшими городами для шопинга россияне назвали Москву (63%) и Санкт-Петербург (42%). Их привлекательность, по мнению опрошенных, объясняется огромным количеством торговых центров и бутиков (63%), частыми распродажами (29%), присутствием большинства мировых (22%) и локальных (18%) брендов, а также секонд-хендов и ресейл-платформ (13%). В топ городов также вошли Казань - 19%, Екатеринбург - 15%, Краснодар, Нижний Новгород и Сочи - по 12%, Калининград и Владивосток - по 11%, Новосибирск - 10%, поделились эксперты.

В целом самой популярной категорией товаров во время шопинга остаются одежда и обувь - их покупают 56% респондентов. Косметику и уходовые средства приобретают 8% опрошенных. Технику выбирают 6% покупателей, а предметы для хобби - 5%. Аксессуары составляют 3% покупок, а предметы для интерьера - 1%, говорится в сообщении.

Опрос проводился в ноябре 2025 года среди более 3 200 респондентов старше 18 лет по всей России.