OneTwoTrip: россияне в 2025 году стали почти на 20% чаще ездить в Китай

В общем рейтинге популярных направлений КНР поднялась на шестое место, говорится в исследовании компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Объем бронирований отелей в Китае российскими туристами в 2025 году увеличился на 17% по сравнению с годом ранее, чаще всего россияне путешествуют в Пекин и Шанхай. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

"Популярность страны среди российских туристов продолжает расти: за год количество отельных заказов выросло на 17%. К тому же в общем рейтинге популярных зарубежных направлений Китай поднялся с восьмого на шестое место: доля страны выросла на 27,5%", - отмечают эксперты.

Самым популярным городом в 2025 году стал Пекин: на него приходится 28% бронирований, причем за год интерес к столице возрос на 11%. На втором месте с небольшим отрывом следует Шанхай с 27,7% - год назад мегаполис был лидером рейтинга, но в 2025 году его доля снизилась. На третьей строчке расположился еще один крупный город, Гуанчжоу, с 13,3% бронирований, что на 20% пунктов меньше, чем в 2024 году. Кроме того, в топ-10 вошли Санья (4,3%), Шэньчжэнь (3,4%), Чэнду (3,3%), Шуньи (3%), Сиань (1,3%), Харбин (1,2%) и Ханчжоу (1%), сообщили в компании.

"Росту интереса к Китаю у путешественников, несомненно, способствовало введение безвизового въезда - хотя мы и до этого отмечали увеличение интереса к стране. При этом заметно, что россияне в этом году стараются экономить в поездках: чаще выбирают четырехзвездочные отели, хотя в 2024 году предпочитали "пять звезд", а срок пребывания в гостиницах сократился", - подчеркнула руководитель пресс-службы сервиса Елена Шелехова.

Согласно данным исследования, в 2025 году россияне стали чаще путешествовать в Китай всей семьей: в 11% бронирований указаны дети (в 2024 году - 8%). По словам Шелеховой, российских туристов в Китае больше всего интересуют исторические достопримечательности: это заметно по росту спроса на отели в Пекине, где находится знаменитый Запретный город, и в Сиане, в котором расположена Терракотовая армия. "Кроме того, россияне оценили и "китайские Гавайи": доля Саньи, столицы курортного острова Хайнань, который славится своими бухтами и пляжами, за год выросла на 43%", - добавила она.