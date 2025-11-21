ZALA: "Ланцет" способен выводить из строя самую современную технику

Разведывательно-ударные комплексы эффективны, поскольку обладают высокой маневренностью и современными алгоритмами управления, отметили в компании

ДУБАЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Разведывательно-ударные комплексы "Ланцет" способны нейтрализовать даже самую современную и бронированную технику благодаря высокой маневренности. Об этом сообщили ТАСС в компании-разработчике ZALA на полях Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

"Благодаря высокой маневренности и современным алгоритмам управления разведывательно-ударные комплексы ZALA способны нейтрализовать любую, даже самую современную, бронированную технику", - подчеркнули в компании.

Там отметили, что применение "Ланцета" позволяет эффективно выводить из строя дорогостоящую и критически важную технику противника, включая образцы производства стран НАТО.

В ZALA добавили, что на счету операторов "Ланцетов" более 260 американских буксируемых гаубиц М777, свыше 100 самоходных гаубиц M109, более 60 польских самоходных артиллерийских установок AHS Krab, а также сотни единиц другой высокотехнологичной техники. Среди них и американские БМП Bradley, и РСЗО HIMARS, которые противник старается применять с максимально скрытых и удаленных позиций.

"По оценкам экспертов, общая стоимость военной техники ВСУ, уничтоженной комплексами ZALA "Ланцет" в ходе СВО, составляет от $4 млрд до $12 млрд. По данным военно-аналитического портала Lostarmour, с начала СВО барражирующими боеприпасами "Ланцет" поражено порядка 4 тыс. единиц техники и вооружений ВСУ", - сказали в компании.