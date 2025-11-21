В Приангарье запустили импортозамещающее производство алюминиевых туб

Объем выпуска составит до 33 млн туб в год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Производство импортозамещающих алюминиевых туб для мазей, кремов и зубных паст запустили в г. Шелехове Иркутской области при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга). Объем производства составит до 33 млн туб в год, сообщили в пресс-службе фонда.

"Компания "Инкомпро" приступила в Шелехове Иркутской области к выпуску импортозамещающих алюминиевых туб для мазей, кремов и зубных паст. Объем производства составит до 33 млн туб в год. Инвестиции в создание нового производства составили 75 млн рублей. Из них в виде льготного займа по совместной федерально-региональной программе "Проекты развития" 41,8 млн рублей предоставил федеральный ФРП, а 17,9 млн рублей - Фонд развития промышленности Иркутской области", - сказано в сообщении.

По данным компании, около 22% российского рынка алюминиевых туб занимают зарубежные производители, преимущественно из Китая и Египта. Иркутская компания намерена стать одним из крупнейших производителей этой продукции в Сибирском федеральном округе и заместить часть импорта. "Благодаря займу федерального и регионального ФРП компания вышла в новый для себя сегмент рынка, - отметил гендиректор ООО "Инкомпро" Александр Прокудин. - Мы - единственный производитель алюминиевых туб от Новосибирска до Владивостока. Создание локального производства такой упаковки позволит действующим производителям продуктов питания, фармацевтики, косметики и бытовой химии за Уралом снизить цены на закупаемую алюминиевую тубу и стимулирует появление нового бизнеса. Также, производство алюминиевой тубы позволит заместить неэкологичные ламинатные тубы, что внесет вклад в экологическую безопасность региона".

Тубы будут изготавливать из первичного алюминия российского производства без примесей вторичного металла, с низким углеродным следом и минимальным воздействием на окружающую среду, также алюминиевые тубы легко поддаются переработке. Среди потенциальных покупателей продукции - ведущие российские фармацевтические и косметические компании, производители художественных красок.

О ФРП

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию. Высшим органом управления ФРП является наблюдательный совет, который возглавляет глава Минпромторга Антон Алиханов. Госкорпорация ВЭБ.РФ курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития РФ.