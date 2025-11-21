Сертификацию Lada Azimut планируется завершить в 2026 году

Это произойдет до начала серийного выпуска кроссовера

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сертификация кроссовера Lada Azimut будет завершена до начала его серийного производства, которое запланировано на 2026 год. Об этом сообщил журналистам глава "Автоваза" Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России".

Как сообщали ранее в компании, в октябре 2025 года "Автоваз" начал подготовку к государственным сертификационным испытаниям кроссовера. По итогам этих работ автомобиль получит "Одобрение типа транспортного средства" и право на продажи в России.

"Сертификация завершится до начала запуска на конвейер - подтверждаю, что это произойдет в следующем году. Для сертификационных испытаний произведено около 100 автомобилей, которые проходят сертификацию по отдельным узлам и агрегатам. Это автомобили, собранные не только по предсерийной технологии, но и конвейерным способом. В следующем году модель выйдет в продажу", - сказал Соколов.

Как ранее сообщалось, "Автоваз" планирует запустить серийное производство нового кроссовера Lada Azimut в первой половине 2026 года и начать его продажи на рубеже второго и третьего кварталов.

В начальной комплектации автомобиль будет оснащен модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 л мощностью 120 и 132 л. с. соответственно, а также шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. В будущем кроссовер также получит турбированную версию двигателя мощностью 150 л. с. с классической автоматической коробкой передач.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.