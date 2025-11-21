Глава "Автоваза" заявил о необходимости индексации цен на Lada

Максим Соколов отметил, что причиной выступает увеличение реальной себестоимости машин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Цены на автомобили Lada будут индексироваться в связи с увеличением реальной себестоимости машин, заявил журналистам глава "Автоваза" Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России".

"Последняя индексация у нас была почти год назад, в январе прошлого года, менее 2%, в несколько раз ниже уровня официальной инфляции. Так долго сдерживать рост невозможно - импорт вырос, агрессивный демпинг со стороны китайских стоков давил на рынок. Цены должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью", - сказал он.

В январе 2025 года "Автоваз" проиндексировал цены на две модели - Lada Granta и Niva Legend. В среднем цены на модели Lada изменились на 1,8%.

