Банки РФ выступают за скидки и удобство оплаты для россиян на маркетплейсах

Главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Т-банк и Совкомбанк поддерживают скидки на маркетплейсах, однако связывание цены товара с конкретным платежным инструментом может вводить покупателей в заблуждение. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Сбера.

"Мы выступаем за скидки на маркетплейсах и удобство оплаты для всех жителей нашей страны. Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом сужает выбор и может вводить людей в заблуждение - клиент должен получать обещанную выгоду в любом удобном ему сценарии оплаты", - говорится в сообщении.

Ранее главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо (есть у ТАСС) с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы. Глава Банка России Эльвира Набиуллина также заявляла, что стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты, иначе сложно отследить злоупотребления.

В новом обращении банки подчеркнули, что акции и спецпредложения маркетплейсов должны быть доступны всем покупателям вне зависимости от способа оплаты. Речь не о снижении доступности скидок, а об увеличении аудитории, которым они доступны, а также о равных условиях, прозрачности и предсказуемости правил на рынке, отмечают в кредитных организациях.

Там также подчеркивают, что готовы к конструктивному диалогу, чтобы сохранить выгоды для покупателей и обеспечить честную конкуренцию.