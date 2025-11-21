В "Автовазе" не опасаются роста цен на такси из-за закона о локализации

Для таксопарков компания подготовила бюджетную модификацию Aura

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. "Автоваз" не разделяет опасений о возможном подорожании перевозок такси из-за введения с 1 марта 2026 года закона о локализации, поскольку автомобили Lada дешевле любых китайских аналогов по цене и стоимости эксплуатации. Об этом заявил журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России".

"Для таксопарков мы подготовили бюджетную модификацию Aura. Закон, принятый в мае, должен вступить в силу 1 марта. Мы не разделяем опасений о подорожании перевозок, так как автомобили "Автоваза" дешевле любых китайских аналогов как по цене, так и по стоимости эксплуатации", - сказал он.

"Закон дает отсрочки: машины, лицензированные до 2026 года, можно эксплуатировать еще пять лет, а в ряде регионов предусмотрены отсрочки до 2028-2030 года. Закон сначала должен заработать, а потом мы посчитаем экономику таксомоторных перевозок, поймем, где "порылась собака", и тогда уже будем принимать конкретные решения, если они будут необходимы", - добавил Соколов.

Накануне автопроизводитель сообщил о старте поставок седанов Lada Aura для партнерских таксопарков сервиса "Яндекс такси". По данным компании, общий объем будущей партии составит 250 автомобилей. В рамках поставки "Яндекс такси" запустит специальную программу поддержки партнеров, которая включает сбор обратной связи и опыта эксплуатации авто. Кроме того, компания компенсирует таксопаркам 50% стоимости приобретаемых автомобилей Lada Aura, общий объем инвестиций в программу составит около 250 млн рублей.

Для работы в сервисе автомобили Lada Aura будут проходить процедуру оклейки кузова в фирменный желтый цвет. Lada Aura будет поставляться в таксопарки в комплектации Premier с тканевой обивкой сидений и максимальным набором систем комфорта и безопасности.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.