ОАК передала Минобороны новую партию Су-30СМ2

Истребители были изготовлены в рамках исполнения гособоронзаказа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) поставила Минобороны РФ новую партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2. Об этом сообщили в Ростехе.

"Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2", - говорится в сообщении.

Уточняется, что боевые машины прошли необходимые наземные и летные испытания и отправились к месту несения службы. "Экипажем морской авиации ВМФ осуществлена приемка самолетов Су-30СМ2. Сверхманевренные многоцелевые истребители Су-30СМ2 - одни из самых современных боевых самолетов Вооруженных сил России. Они защищают рубежи страны по всему периметру границ", - сказал летчик истребителя, его цитирует пресс-служба.

В Ростехе отметили, что Су-30СМ2 является дальнейшим развитием самолетов, стоящих на вооружении ВКС и авиации ВМФ России. Самолеты получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, современный комплекс радиоэлектронной борьбы и новые типы авиационных средств поражения.

"Мы не останавливаемся на достигнутом и одновременно с ритмичными поставками техники ведем работы по дальнейшему совершенствованию наших самолетов, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе СВО. При этом мы наращиваем темпы производства", - привели в пресс-службе слова генерального директора ОАК Вадима Бадехи.