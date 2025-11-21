"Автоваза": проект установки новых двигателей на Azimut идет по плану

Новая линейка атмосферных двигателей объемом 1,6 и 1,8 л мощностью 120 и 132 л. с. будет установлена и на других моделях Lada

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Проект по обновлению силовых агрегатов автомобилей Lada реализуется по плану. Новая линейка атмосферных двигателей объемом 1,6 и 1,8 л мощностью 120 и 132 л. с. будет установлена сначала на кроссовере Lada Azimut, а затем и на других моделях Lada, сообщил журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" глава "Автоваза" Максим Соколов.

"Проект обновления силовых агрегатов идет с прошлого года при поддержке ФРП (Фонд развития промышленности - прим. ТАСС). Появится новая линейка атмосферных двигателей 1,6 и 1,8 л, мощностью примерно 120 и 132 л. с. Эти моторы будут использоваться сначала на Lada Azimut, затем на других моделях. Срок реализации проекта три года, мы идем по плану", - сказал он.

"Турбированные двигатели и классические автоматы рассматриваем в рамках партнерских проектов за счет небольших объемов для будущих моделей Lada", - добавил Соколов.

В сентябре 2025 года компания сообщала, что "Автоваз" будет проводить разработку и освоение новых поколений моторов, которые будут устанавливаться на кроссовер Lada Azimut и другие модели Lada.

Lada Azimut - новый кроссовер "Автоваза" на собственной российской платформе Vesta. В начальной комплектации автомобиль будет оснащен модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 л, мощностью 120 и 132 л. с. соответственно, а также шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. В будущем кроссовер также получит турбированную версию двигателя мощностью 150 л. с. с классической автоматической коробкой передач.

Как ранее сообщал Соколов, компания планирует запустить серийное производство Lada Azimut в первой половине 2026 года. Продажи начнутся на рубеже второго и третьего кварталов.