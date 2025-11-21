Цена офисов класса А в Москве и Петербурге выросла за 3 года на 67% и 33% соответственно

В ноябре 2025 года этот показатель достиг 570 тыс. рублей за кв. м (с НДС)

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Средняя цена продажи офисов класса А за три года выросла на 67% в Москве и на 33% в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в консалтинговой компании Bright Rich | Corfac International.

"Средние запрашиваемые цены продажи офисных площадей в готовых объектах класса А в Москве и в Санкт-Петербурге уже который год демонстрируют положительную динамику. Так, в ноябре 2025 года этот показатель достиг 570 тыс. рублей за кв. м (с НДС), что на 44,7% больше аналогичного показателя по итогам 2024 года (394 тыс. рублей за кв. м). За три года средняя цена выросла на 67% - с 341 тыс. рублей за кв. м в конце 2022 года", - отмечается в сообщении.

В Санкт-Петербурге наблюдается более сдержанная динамика показателя. Так, по данным аналитиков, в ноябре 2025 года средняя запрашиваемая цена продажи офисов в готовых объектах класса А достигает 280 тыс. рублей за кв. м, то есть выросла всего на 5% с конца предыдущего года (с 266 тыс. рублей за кв. м). За три года прирост составил 33% - с 210 тыс. рублей за кв. м в конце 2022 года.

Наибольшую динамику средняя запрашиваемая цена продажи офисной недвижимости класса А в Санкт-Петербурге продемонстрировала во второй половине 2022 года, когда показатель вырос на 45% за 6 месяцев с июля (когда он составлял 144,6 тыс. рублей за кв. м) по декабрь (210 тыс. рублей за кв. м). Таким образом, если считать за 3,5 года, то общая динамика показателя в Санкт-Петербурге составила 93,6%.

"В этом году мы особенно четко видим тренд на переориентацию рынка в сторону купли-продажи офисной недвижимости. Все больше девелоперов строят офисы под продажу, это позволяет им получать доход в моменте и использовать средства для дальнейшего строительства, избегая больших объемов дорогого заемного финансирования. Высокая положительная динамика запрашиваемой цены квадратного метра демонстрирует растущую востребованность такого формата реализации офисных площадей как среди крупных компаний, так и частных инвесторов", - прокомментировал ТАСС партнер Bright Rich | Corfac International Сигуш Бабоян.