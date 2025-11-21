"Автоваз" ожидает в 2025 году спада продаж Lada в России примерно на 23%

Продажи компании в РФ по итогам 2024 года составили 459 тыс. авто

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. "Автоваз" планирует в 2025 году продать с учетом экспорта 370 тыс. автомобилей Lada, из них около 350 тыс. - на внутреннем рынке. Об этом сообщил журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России".

Продажи "Автоваза" в России по итогам 2024 года составили 459 тыс. авто. Таким образом, прогнозируемое снижение в 2025 году составит около 23%.

"По реализации мы ожидаем около 370 тыс. автомобилей с учетом экспорта, из них примерно 350 тыс. - на российском рынке. Всего рынок будет в пределах 1,4 млн автомобилей. Звучала оценка в 1,3 млн, но осенний всплеск добавил еще около 100 тыс. - в основном за счет импорта, что ничего не дает нам ни с точки зрения локализации, ни с точки зрения технологического суверенитета", - сказал Соколов.

Он также добавил, что в 2025 году, рынок ведет себя "вяло", за исключением октября, когда рост продаж был подогрет решением об индексации утильсбора. "Но это затронуло преимущественно китайские модели и машины, которые приходят через параллельный импорт. Продажи автомобилей Lada весь год оставались на относительно низком уровне", - подытожил глава "Автоваза".

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.