В СФ предложили способы вывода майнеров из "серой зоны"

Предлагается создать саморегулируемые организации для майнеров с обязательной регистрацией, стандартами раскрытия данных о мощности и объемах добычи, внутренним контролем и дисциплинарными мерами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Введение специального налогового режима, добровольной "налоговой амнистии", а также долгосрочных договоров энергоснабжения для вывода майнеров из "серой" налоговой зоны предложил ввести заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. Соответствующее обращение сенатор направил на имя замминистра финансов Алексея Сазанова, документ есть в распоряжении ТАСС.

Как следует из документа, значительная часть майнингового рынка в РФ работает в "серой зоне": цифровые активы декларируются частично, а реализуются на зарубежных площадках. "В результате бюджет недополучает налоговые поступления, а оборот цифровых активов уходит за пределы юрисдикции РФ. <…> Данная проблема носит системный характер и имеет существенную макроэкономическую и регуляторную значимость: подрывается фискальная база, формируется "серый" сегмент рынка, растут риски отмывания доходов, нарушается добросовестная конкуренция", - говорится в нем.

Для решения этих проблем, как сказано в обращении сенатора, следует принять меры, направленные на вывод майнинга в легальное поле, в частности, создание саморегулируемых организаций (СРО) для майнеров с обязательной регистрацией, стандартами раскрытия данных о мощности и объемах добычи, внутренним контролем и дисциплинарными мерами. Кроме того, возможно рассмотреть введение специального налогового режима для майнинга (единый режим или пониженные ставки на ограниченный переходный период 2-3 года), отмечается в документе.

Добровольная "налоговая амнистия" для легализации ранее добытых активов, а также льготные тарифы и долгосрочные договоры энергоснабжения для зарегистрированных майнеров также, по мнению сенатора, могут стать дополнительными способами для вывода из "серой зоны".

"Реализация таких мер позволит создать предсказуемую и прозрачную среду, вывести отрасль из "серой зоны", укрепить финансовую и энергетическую стабильность, а также обеспечить устойчивый вклад майнинга в экономику России", - сказал Шейкин ТАСС, комментируя документ.