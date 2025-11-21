Росавиация видит перспективы развития авиасообщения с Египтом

Компания планирует командировку в два египетских аэропорта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Росавиация планирует командировку в два египетских аэропорта до конца 2025 года или в первом квартале 2026 года, видит перспективы для развития авиасообщения с Египтом. Об этом сообщил ТАСС глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Сейчас на повестке в Египте есть еще два аэропорта, в которые мы до конца года или уже в первом квартале следующего рассчитываем совершить командировку. Оба аэропорта весьма перспективны для развития авиасообщения с Египтом", - сказал он.

Ранее Ядров заявлял, что консультации о полетах российских авиакомпаний в египетские города Александрия и Эд-Дабаа еще идут.