Росавиация видит перспективы развития авиасообщения с Египтом
05:21
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Росавиация планирует командировку в два египетских аэропорта до конца 2025 года или в первом квартале 2026 года, видит перспективы для развития авиасообщения с Египтом. Об этом сообщил ТАСС глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"Сейчас на повестке в Египте есть еще два аэропорта, в которые мы до конца года или уже в первом квартале следующего рассчитываем совершить командировку. Оба аэропорта весьма перспективны для развития авиасообщения с Египтом", - сказал он.
Ранее Ядров заявлял, что консультации о полетах российских авиакомпаний в египетские города Александрия и Эд-Дабаа еще идут.