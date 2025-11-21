Москва к 2030 году планирует развить промышленную инфраструктуру до 25 млн кв. м

По словам мэра столицы Сергея Собянина, Стратегия развития предполагает увеличение объема инвестиций до 475 млрд рублей, введение в эксплуатацию около 2,5 млн кв. м лабораторных, производственных и офисных площадей, а также наращивание мощности технопарков до 5 тыс. компаний и 150 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин обозначил ключевые задачи Стратегии развития города до 2030 года, одной из которых стало создание наилучшей инфраструктуры для развития высокотехнологичной промышленности.

"Сегодня правительство Москвы сосредоточено на поддержке приоритетных высокотехнологичных производств, а также повышении доступности и качества промышленной инфраструктуры - к 2030 г. она должна достигнуть 25 млн кв. м. При этом доля частных инвестиций в развитие производств составит около 75%. <...> Стратегии развития города до 2030 г. мы сформулировали три важнейшие задачи. Создать наилучшую инфраструктуру для развития высокотехнологичной промышленности", - написал мэр в своем личном блоге.

Собянин отметил, что к 2030 г. власти столицы планируют существенно увеличить площадь ОЭЗ "Технополис Москва" с 390 га до 600 га, а также площадь производственной и деловой инфраструктуры с 1,8 млн кв. м до 5,7 млн кв. м. На предприятиях ОЭЗ смогут трудиться более 90 тыс. специалистов, еще порядка 600 высокотехнологичных компаний будут выпускать свою продукцию.

Кроме того, на сегодняшний день в Москве функционируют 49 технопарков. По словам мэра, Стратегия развития предполагает увеличение объема инвестиций до 475 млрд рублей, введение в эксплуатацию около 2,5 млн кв. м лабораторных, производственных и офисных площадей, а также наращивание мощности технопарков до 5 тыс. компаний и 150 тыс. рабочих мест.

"На площадках "Алабушево" и "Печатники" формируется крупнейший в России фармацевтический кластер. Сегодня он включает 14 компаний, создавших свыше 3 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест. Предприятия производят препараты для лечения онкологических, кардиологических, аутоиммунных и других заболеваний. В развитие производств резиденты кластера вложили уже более 55 млрд рублей. В планах до 2030 г. - привлечь еще 47,3 миллиарда рублей. В ближайшие несколько лет общая площадь предприятий фармкластера вырастит до 300 тыс. кв. м", - уточнил Собянин.