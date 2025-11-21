Индивидуальные меры поддержки предоставят еще 24 угольным предприятиям

Имеют право на получение мер поддержки 138 организаций угольной отрасли - более 90% добычи

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Решение о предоставлении индивидуальных мер поддержки принято в отношении 24 угольных предприятий (5 организаций), в очереди на рассмотрение находятся еще 36 (19 организаций). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

"На подкомиссии по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики Российской Федерации правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики уже рассмотрены материалы 10 организаций (43 предприятия), в том числе получены решения по 5 организациям (24 предприятия). В очереди на рассмотрение находятся материалы еще 19 организаций (36 предприятий)", - говорится в сообщении.

В настоящее время 138 организаций угольной отрасли (более 90% добычи) имеют право на получение мер поддержки.