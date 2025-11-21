Казахстан рассчитывает начать возведение АЭС при участии Росатома в 2029 году

Ведутся изыскательские работы на месте будущей станции

АСТАНА, 21 ноября. /ТАСС/. Процесс возведения первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, консорциум по строительству которой возглавляет Росатом, может начаться в 2029 году, ведутся изыскательские работы на месте будущей станции. Об этом сообщил журналистам председатель агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"У атомщиков это называется первый бетон. Это можно будет сказать только после процесса изысканий. Многое зависит от состава оборудования проекта. <...> Пока сложно сказать, когда начнется [строительство], мы ориентируемся на 2029 год по российскому проекту", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда начнутся строительные работы.

Саткалиев также рассказал о ходе изыскательских работ в Алма-Атинской области вблизи поселка Улькен. "Компания "Росатом" проводит проектно-изыскательские работы, очень успешно работа идет в соответствии с графиком, пробурено порядка 50 скважин, уже взяли забор грунта, он анализируется. На порядка 2 тыс. точек провели анализ на наличие радионуклеидов, провели гидрологический, гидротехнический, инженерный анализ, топографический анализ местности, установлено два гидропоста", - сказал Саткалиев.

По его словам, в Астане ожидают, что изыскания будут завершены в течение 18 месяцев и власти республики получат окончательную конфигурацию будущей станции.

Станцию решили строить после референдума по этому вопросу, который состоялся осенью 2024 года. В этом году власти республики объявили, что лидером консорциума по ее возведению выбран Росатом. В ноябре путем онлайн-голосования в Казахстане определили название станции - "Балхаш", также называется озеро, вблизи которого планируется возвести АЭС.