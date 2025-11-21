Китайский импорт российского рапсового масла превысил $1 млрд

По данным ГТУ КНР, за 10 месяцев 2025 года республика закупила 1 млн тонн российского рапсового масла

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Поставки рапсового масла из России в Китай в январе - октябре 2025 года выросли в физическом выражении на 20%, до 1 млн тонн, в денежном выражении - на 30%, превысив $1 млрд, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт".

"Согласно данным ГТУ КНР, за 10 месяцев 2025 года Китай закупил из России 1 млн тонн рапсового масла на сумму более $1 млрд. Таким образом, китайский импорт вырос на 20% в весе и на 30% в деньгах", - говорится в сообщении.

В январе - октябре 2024 года поставки рапсового масла из России в Китай составили 845 тыс. тонн на $833 млн.

Отмечается, что Россия располагается на первом месте среди стран-экспортеров по объему поставок в стоимостном выражении. На втором месте - Белоруссия ($243 млн), на третьем - ОАЭ ($230 млн). Всего за 10 месяцев Китай закупил рапсового масла на $1,86 млрд.